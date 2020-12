Por O Dia

Rio – Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam, nesta quarta-feira (9), 91 fitas contendo músicas inéditas do cantor e compositor Renato Russo.

O material foi encontrado no depósito de uma gravadora no bairro Cordovil, na Zona Norte do Rio. Os CDs apreendidos serão entregues compositor Giuliani Manfredini, filho e herdeiro do cantor.De acordo com a Polícia Civil, a operação ‘Tempo Perdido’ é uma continuidade da operação ‘Como Será, realizada em outubro deste ano.Há cerca de um ano, Giuliano denunciou os produtores musicais que trabalham com obras de Renato Russo que estavam com o material. Os denunciados negam que esse material apreendido na operação ‘Como Será’ tenha canções inéditas.