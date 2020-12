ÀTTOOXXÁ e Parangolé Divulgação

Por Juliana Pimenta

Publicado 18/12/2020 13:48 | Atualizado 18/12/2020 14:14

Rio - O verão ainda nem chegou, mas já tem hit no caminho. Agora foi vez de Àttooxxá e Parangolé se unirem em 'Molhadinha' . "Pela primeira vez, contamos com a soma de músicos de outra banda tocando. Realmente ficou com um molho especial. Um encontro para celebrar o groovão da Bahia", comemora RafaDias, integrante do Àttooxxá, que também participou da produção do sucesso 'Me gusta', de Anitta, Cardi B e Mike Towers.

A música, no ritmo baiano, já chama para a estação mais esperada do ano, como diz o guitarrista Chibatinha: "Ela tem a cara do verão, o clima de piscina, sol, praia e além do pagodão traz algumas referências latinas".

"É um ano diferente por conta da pandemia, mas creio que a leveza dessa música tenha o papel de ajudar a descontrair um pouco nesse momento", completa.