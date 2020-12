Claudia Leitte conversa com Pedro Bial Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Rio - O Pré-Réveillon que o Grupo San Sebastian promoveria, nos dias 28 e 29 de dezembro, no Rio de Janeiro, foi cancelado. Os eventos O Vale, com Alinne Rosa, e Blow Out, com Claudia Leitte, devem retornar à cidade na Semana Santa, nos dias 2 e 3 de abril de 2021, na Santa Festa, com as mesmas cantoras e DJs anunciados e atrações extras. A decisão de cancelamento foi tomada conjuntamente entre artistas, cientes do papel social que exercem, e contratantes. Juntos, entendem que o momento não é o mais adequado para este formato de celebração, mesmo com o cumprimento dos protocolos exigidos.