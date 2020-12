Alok Divulgação

Por Nathalia Duarte

A Alive, live de Alok deste sábado, promete um show não só do DJ, mas também de efeitos especiais. Com mega produção, Alok promete sucessos antigos e novas músicas em seu especial de fim de ano. Mas esse show, que terá transmissão no canal do YouTube do artista e também no Multishow, quase não aconteceu. Alok chegou a pensar em desistir de tudo, e foi quando a live ganhou um novo significado.

No começo de dezembro, o DJ foi diagnosticado com coronavírus e, logo depois, Romana, sua esposa, também. Ela estava grávida e deu à luz em um parto de emergência com apenas 32 semanas de gestação. Em pouco tempo, Alok viu sua vida se transformar completamente, o que afetou o lado profissional.

"Foi tudo muito rápido. Eu estava tenso e não queria passar para as pessoas isso. Quis desistir da live. Só consegui falar sobre esse assunto nessa semana. É algo que ainda me abala. No processo de retomada, eu ficava ouvindo as músicas que tinha separado para a live e foi o que me ajudou. Eu sei que muitas pessoas não estão bem. Vivi na pele o que elas estão passando. Como a maneira que eu posso contribuir é através da música, eu pensei em retomar com a live com esse propósito. Não penso que é uma live, um show, mas sim que é uma entrega de corpo e alma, com esse intuito de levar a cura emocional através da música. Muitas pessoas não estão no momento de celebrar então, o intuito é de trazer a bondade, tratar o emocional", explica o DJ, que garante que as coisas estão acalmando: "Foi difícil, mas agora está tudo bem, a Romana ta com a Raika, essas coisas foram me aliviando".

Misturando sucessos antigos e novos, Alok explica que essa será diferente da primeira live feita, em sua casa, em maio. "A primeira live eu fiz com uma visão mais acessível, pensando o que as tias do sofá da sala iriam querer escutar. Por isso eu toquei 'Evidências', Legião Urbana...Essa agora está com uma visão mais internacional. Será em 4D, com realidade aumentada. E vai ter três músicas inéditas", garante o DJ. Além disso, convidados farão vídeos imersivos passando mensagens positivas para o fim de ano.

Homenagem ao rei

Não dá para pensar em especial de fim de ano sem lembrar de Roberto Carlos. Por isso, Alok decidiu fazer uma homenagem ao Rei, com um remix de "Jesus Cristo". "Para fazer especial de fim de ano, eu preciso pedir benção e homenagear o rei. Liguei para ele para falar da homenagem e desse remix. Ele curtiu e me mandou o material. Quando eu terminei e mandei a primeira versão, ele me ligou e pediu para trocar algumas coisas. Foi incrível trabalhar com o Roberto. Ele é um artista e um ser humano incrível".

Quinto melhor do mundo

Neste ano, Alok foi eleito o quinto melhor DJ do mundo, pela DJ Mag, a maior revista especializada em música eletrônica. Ao lado dele estão: David Guetta (1º), Dimitri Vegas & Like Mike (2º), Martin Garrix (3º) e Armin Van Buuren (4º). "Quando eu fiquei sabendo que era o quinto melhor do mundo foi muito louco, porque é um impacto. Ao mesmo tempo, me traz uma grande responsabilidade. Acredito que isso seja um reflexo do trabalho que tem sido feito", pontua o DJ, que também é o segundo artista mais ouvido no Spotify Brasil.

