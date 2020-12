Por O Dia

Publicado 18/12/2020 15:13 | Atualizado 18/12/2020 15:13

Nesta quinta-feira (17), às 12h, Lorena Simpson lança o videoclipe do seu novo single, intitulado “Chama Que Vem”. A música composta pelo cantor Vitão e que vem com uma carga de positividade prometendo reacender a fé através da melodia, estará disponível em todas as plataformas digitais a meia noite. Já a produção áudio visual chega ao público antes, explorando aspectos regionais e culturais do Amazonas, estado onde a cantora nasceu.



O clipe carregado de figuras folclóricas e o colorido, que representam a alegria e cultura do povo da região norte brasileira, foi realizado através do Edital-Prêmio Manaus de Conexões Culturais, a partir da lei Aldir Blanc. Para captar de forma fiel a cultura amazonense e exaltar as belezas do local, Lorena se dedicou durante 18 horas de gravação e contou com profissionais renomados, Ramon Italo responsável pelo vídeo, Dan Stump na direção e Luana Simpson na direção criativa.







“Finalmente pude realizar esse clipe que sempre sonhei, um pop amazônico que tivesse cores, movimentação referente a nossa cultura, que pudesse exaltar as mulheres manauaras e explorar o máximo de regionalidade, o máximo da minha raíz.” Conta Lorena.