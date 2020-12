Melim Sergio Blazer

Por Juliana Pimenta

Publicado 19/12/2020 08:16 | Atualizado 19/12/2020 09:00

Rio - O trio de irmãos mais queridinho do Brasil está em casa. A banda Melim volta a Niterói, neste sábado, para abrir o festival ‘Energia Para Cantar’. O show, sem público presencial, começa às 17h, direto do Caminho Niemeyer e vai ser transmitido pelo Youtube da Enel Brasil. “Estar em Niterói é sempre uma nostalgia muito boa, é o lugar onde crescemos, onde ainda mora grande parte da nossa família, temos muitos amigos e fãs também. Em cada cantinho de lá temos alguma lembrança boa”, conta Rodrigo Melim.

Além de entretenimento aos fãs, o festival também promove a arrecadação de doações para a Associação de Moradores do Caramujo, em Niterói, e para ONG Superar, em São Gonçalo. A iniciativa social ganha mais força no contexto da pandemia do coronavírus, em que famílias mais humildes são as mais atingidas. Nesse sentido, Rodrigo destaca que a expectativa da banda para a chegada da vacina. “Esperamos que ela traga a cura, que venha como forma de esperança pra tanta gente que precisa, fazendo assim, com que as coisas voltem ao ‘normal’ na medida do possível”.



E eles, assim como todos os brasileiros, já têm a lisitinha de tudo que desejam fazer quando a pandemia acabar. “Poder sair mais, ir pra praia, fazer reuniões com os amigos, familiares e voltar a cantar para multidões, fazer muitos shows pelo Brasil e sentir aquela euforia de novo”, conta Rodrigo.



Retrospectiva e planos



Apesar da pandemia ter dificultado e, até mesmo, impossibilitado os encontros que os irmãos tanto valorizam, não dá pra dizer que a banda descansou em 2020. O ano, inclusive, é um marco na carreira do Melim. “Fizemos a gravação do nosso álbum no Capitol Records Studios, em Los Angeles no início do ano, experiência incrível e única. Também fomos indicados ao Grammy Latino com ‘Eu Feat. Você’, e recentemente convidados pelo Paul McCartney pra fazer uma versão da música inédita dele. A gente não parou de trabalhar um segundo, o que pode se considerar é um privilégio nos tempos atuais”, destaca Rodrigo, que revela parte dos planos para o próximo ano.



“Em 2021, vamos lançar a segunda parte do álbum, com a música de abertura que dá nome ao EP ‘Amores e Flores’. Serão 7 músicas, 6 inéditas e uma regravação de um artista já conhecido. Temos algumas ideias também, como montar um novo show, fazer um documentário sobre a nossa trajetória e gravar um álbum de homenagens, cantando músicas de um artista que somos fãs”, conta o artista, que aproveita para fazer votos aos fãs.



“Desejamos pra 2021 muita positividade, amor, que as pessoas consigam se abraçar. E. aproveitando a todos que tiverem nos lendo, feliz natal e ano novo!”.