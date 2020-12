Jojo Todynho se tornou a grande campeã de 'A Fazenda 12' Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 16:27

A temporada de "A Fazenda" terminou nessa quinta-feira e não foi somente Jojo Todynho que saiu à frente dos concorrentes. Em uma noite de disputa de realitys, com final também no "The Voice", a Record foi líder de audiência no Rio e em São Paulo.

A final da "A Fazenda" só perdeu para o reality musical em Porto Alegre, Recife, Fortaleza e Belém.



Publicidade

Em uma média total do país, a Globo venceu a Record por 15 pontos contra 13 durante o horário de "A Fazenda". Os dados consolidados são do Painel Nacional de Televisão (PNT). No Rio, o "The Voice" fechou a temporada com 16,7 pontos contra 15,6 da Record.