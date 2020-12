Angela Bismarchi Marcus Monnerat

Publicado 18/12/2020 18:37 | Atualizado 18/12/2020 18:38

Ângela Bismarchi falou sobre planos para o próximo ano e conta como serão as festas de fim de ano em meio à pandemia.

"Espero que as pessoas tenham mais amor no coração, um amor que seja forte, próspero e puro. Desejo que 2021 seja um ano bom, de muitas conquistas e que possamos estar mais perto de quem amamos, diferente de 2020, que nos limitou muito. Quanto aos planos, a Bíblia ensina que o homem planeja, mas quem dirige nossos passos é o Senhor. Assim seja! Experiência que 2020 trouxe para todos nós! Planejamos viajar, casar, comprar, vender, mas, com a Covid 19 tivemos que adiar ou suspender nossos planos.''



A apresentadora também contou como serão as comemorações de Natal e Ano Novo: ''O meu Natal será em casa, por causa do afastamento social, em família. Farei uma ceia gostosa para tornar esse momento mais feliz. Os presentes serão deixados na portaria de cada um e vamos nos falar através de vídeos. No Réveillon será a mesma coisa. Eu entendo e aceito que esse ano vai ser bem diferente dos outros. Consciência que todos precisam ter. É bem difícil as mudanças rápidas dos nossos hábitos rotineiros e a convivência com as pessoas próximas ou não. Mas estou me adaptando o que é melhor do q ficar frustrada.''