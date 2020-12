Barões da Pisadinha e Xand Avião lançam 'Renatinha' Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 09:33

Rio - Os Barões da Pisadinha lançaram, nesta sexta-feira, a música "Renatinha", uma parceria com Xand Avião, com quem também compartilham o sucesso “Basta Você me Ligar”. A canção é fruto da Live conjunta que os três fizeram em novembro deste ano e que virou projeto musical.

“Sempre um grande prazer poder estar ao lado de dois talentos tão grandes como os meninos d'Os Barões. Graças a Deus, tivemos a oportunidade de estar em diversos projetos juntos, e cada vez é uma surpresa e uma entrega única pro público. O lançamento deste EP, sem dúvidas, será um baita sucesso, esperamos que curtam o resultado”, conta Xand Avião sobre a parceria.



Publicidade

Rodrigo Barão, vocalista, e Felipe Barão, tecladista, lideram como os artistas número um nas plataformas de streaming, com mais de 1.5 bilhão de execuções de vídeo e áudio. No final do mês de novembro, os dois receberam das mãos do Presidente da Sony Music Brasil, Paulo Junqueiro, e equipe, um quadro para eternizar o feito.

“É difícil de acreditar o que estamos vivendo. Nunca imaginamos chegar onde estamos. É a realização de um sonho, é uma conquista, por isso o nome do nosso DVD também”, conta Rodrigo. “Somos muito gratos pela parceria com a gravadora, mas principalmente pelos nossos fãs, pelas pessoas que ouvem a nossa música tantas e tantas vezes. Muito obrigado”, complementa Felipe.