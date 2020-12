Por iG

Publicado 19/12/2020

A cantora Zezé Motta fez um relato emocionante em seu Instagram neste sábado (19). No texto, ela revelou aos seguidores que teve Covid-19 , doença transmitida pelo novo coronavírus, e perdeu a mãe, o sobrinho e o primo.







Ela conta que havia sido chamada para participar de um trabalho comunitário há 45 dias e que, antes disso, realizou o teste. No entanto, foi informada pela equipe de que tinha testado positivo e que não poderia participar. “Fiquei super angustiada, mas não senti absolutamente nada. Gracas a Deus! Quinze dias depois fui fazer uma outra campanha. Fiz também o teste, não deu nada, mas disseram que eu tinha tido contato com o vírus. Foi assintomático”, afirma.Logo depois, ela diz que passou por dificuldades que muitos brasileiros e pessoas no mundo inteiro passaram. Entre as dificuldades, ela cita a falta do contato com as pessoas e a perda de parentes e familiares.No mês de maio, ela perdeu a mãe de 95 anos e contou aos seguidores que não pode ir ao hospital ou ao enterro para vê-la. No começo do ano, em janeiro, ela perdeu o sobrinho, que não resistiu após uma cirurgia no coração. Em novembro, ela perdeu um primo para a Covid-19.“Em 54 anos de carreira, aos 76 anos de idade, posso dizer que foi uma das experiencias mais marcantes da minha vida”, diz.No entanto, ela afirma que conseguiu voltar a estudar piano, fazer análise e que trabalhou muito durante a pandemia. “Como virei uma mulher digital, por incrivel que pareca, fiz mais publicidade em 2020 do que nos ultimos anos”, escreveu. Ela também diz ter se surpreendido após descobrir que seu número de seguidores triplicou, chegando a marca de meio milhão de pessoas.