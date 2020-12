Por iG

19/12/2020

Flávia Alessandra não tem medo de ousar. A atriz, que está no elenco de "Salve-se Quem Puder" e até mudou de visual para o papel , mostrou os bastidores de um ensaio fotográfico. Ela postou um vídeo no Instagram de quando posava para as câmeras completamente nua, se cobrindo apenas com um lençol