Parece que agora é oficial a volta de Fernando e Maiara. O sertanejo publicou, neste sábado, um print de uma conversa com a namorada, mas o que chamou mesmo foi o ciúmes da cantora.

Em um vídeo, Fernando pediu para "ser emprestado" para as fãs e teve uma resposta direta da namorada. "Você me empresta para o pessoal?", brincou o cantor. Maiara negou e o cantor insistiu: "Coitadas, amor! Elas não vão saber preparar sozinhas! Deixa". Maiara, então, foi direta: "Cada uma com seus problemas.. Xô quengaiaga.... Vão tudo morrer de fome, se depender de mim", brincou.