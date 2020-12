sergio marone reprodução

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 18:20 | Atualizado 19/12/2020 18:26

Sérgio Marone animou a tarde dos seguidores ao publicar uma foto no espelho usando só uma toalha.

Na foto, publicada no Stories, do Instagram, o ator fala sobre a importância de um banho após treinar na academia. "O banho pós-treino é um dos momentos de maior satisfação. O compromisso com a nossa saúde deve vir sempre na frente".

Nas redes sociais, os seguidores do ator fizeram elogios e comentários sobre a imagem.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">mds gente? já não bastava os tomates orgânicos o sergio marone faz de propósito kkk <a href="https://t.co/WGQGlHfoWv">pic.twitter.com/WGQGlHfoWv</a></p>— arthur (@witnessedbabe) <a href="https://twitter.com/witnessedbabe/status/1340407091203371009?ref_src=twsrc%5Etfw">December 19, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Uma coisa PICANTE do Sérgio marone <a href="https://twitter.com/bananasfamosa2?ref_src=twsrc%5Etfw">@bananasfamosa2</a> <a href="https://t.co/wT16C0hgWg">pic.twitter.com/wT16C0hgWg</a></p>— Day McCarthy (@Daymccarth) <a href="https://twitter.com/Daymccarth/status/1340407074681970690?ref_src=twsrc%5Etfw">December 19, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">você se acha muito gostosao né, Sergio marone? parabéns, eu também acho <a href="https://t.co/wRhFr9UeUG">pic.twitter.com/wRhFr9UeUG</a></p>— ⁺. catradora MIMA O FIX (@katdiggmalfoy) <a href="https://twitter.com/katdiggmalfoy/status/1340407069673975809?ref_src=twsrc%5Etfw">December 19, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>