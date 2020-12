Victor Hugo Reprodução

Victor Hugo, ex-participante do "Big Brother Brasil 20", foi internado às pressas em Maceió, Alagoas, com suspeita de infecção por coronavírus. Segundo apuração da revista "Quem", o psicólogo está com coronavírus.

Victor Hugo estava passando férias em um resort no local. O ex-BBB está internado no Hospital Metropolitano de Alagoas.