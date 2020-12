Marília Mendonça Divulgação/ Som Livre

Por Nathalia Duarte

Publicado 27/12/2020 08:00

Neste ano, o mundo teve que se superar na capacidade de adaptação. O “novo normal” nos obrigou a mudanças de rotina: mudamos nossa maneira de trabalhar, socializar e até de nos divertirmos. A indústria cultural foi uma das que mais sofreu com a pandemia do coronavírus, ao mesmo tempo em que a cultura salvou a saúde mental das pessoas. Com isso, as lives e plataformas de streaming foram a saída encontrada para que artistas pudessem continuar na ativa em um período em que aglomerações em shows eram impensáveis. Dona da live mais assistida do mundo e se consagrando como a artista mais ouvida dos streamings, Marília Mendonça se destacou em meio ao turbilhão da pandemia. Apesar de tudo, 2020 é da rainha da sofrência!



“Sem dúvida foi um ano de muito aprendizado. Todos fomos obrigados a parar, todos os planos que a gente tinha, tiveram que ser repensados. Durante essa quarentena eu tenho descoberto muitas coisas novas e tenho tentado ver por este lado, o da lição”.



E por falar em planos, Marília, de 25 anos, viu os seus virarem de cabeça para baixo. A cantora voltou da licença maternidade, em março, após dar à luz Léo. Lotou casas de shows e tinha uma turnê pelo Brasil planejada. Mas tudo foi cancelado após os casos de coronavírus começarem a aumentar no país. Sem shows presenciais e o movimento das lives começando a crescer em popularidade, Marília encontrou online a forma de entreter os fãs. O resultado? Ela é dona da live mais assistida do mundo, com 3,31 milhões de views simultâneos, ultrapassando até o fenômeno do grupo BTS e do tenor italiano Andrea Bocelli.



“Eu parei uma semana antes de ter sido decretado o isolamento rígido e foi apenas alguns dias depois de voltar aos palcos, depois da minha licença maternidade. Além de estar assustada por mim e pela minha família, fiquei muito triste porque muitas vidas foram se perdendo ao longo da pandemia e uma das formas que encontramos para ajudar as pessoas foi realmente através da música e das lives. Ajudar as pessoas com as doações e levar um pouco de entretenimento sempre foi o meu objetivo e os números, claro, mostraram a força desse movimento”, pontua.



Ao vivo x online

Oito das dez lives mais vistas do YouTube no mundo são brasileiras. Dessas, sete são de sertanejo, sendo duas de Marília, que além da liderança, ocupa também a oitava posição. Apesar das diferenças entre uma apresentação ao vivo e online, a cantora garante que conseguiu sentir a energia do público. “É completamente diferente de um show! Estar no palco e poder olhar para as pessoas, trocar energia é algo insubstituível, mas a única opção que a gente tinha era o virtual e mesmo tão distante do povo, eu sentia de alguma forma a energia que vinha do lado de lá”.



Números impressionam

Além de ter a live mais assistida do mundo, Marília também lidera o ranking das plataformas de streaming. No Spotify, a sertaneja foi a cantora mais ouvida do ano, assim como no Deezer. Nesse último, a cantora está à frente de Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano e Barões da Pisadinha. Além disso, “Graveto”, lançada durante o período de licença maternidade, ocupa a terceira posição entre as músicas mais tocadas, atrás de “Liberdade “Provisória”, de Henrique e Juliano, e “Dance Monkey”, de Tones and I. Já no Youtube, além da live mais assistida, o clipe de “Graveto” ocupa o primeiro lugar brasileiro dos vídeos em alta. Só esse vídeo tem mais de 239 milhões de execuções.



“A música tem sido muito companheira neste período que vivemos. Foi ela que deu o primeiro respiro no período mais drástico do isolamento. Não só eu, mas vários artistas tiveram papel importante, a protagonista disto tudo é realmente a música, e fico feliz por ela ser minha parceira de vida”, confessa a cantora, que manda um recado para os fãs: “Para a galera que curte a minha música, eu só tenho gratidão e vou sempre ouvi-los, porque em muitos momentos felizes os fãs são minha própria voz”.



Para a Head de Artístico & Repertório da Som Livre, Tatiana Cantinho, os números traduzem a força e o talento da cantora: “Ela é um mulherão, uma super mãe, uma das maiores cantoras e compositoras do país que coleciona recordes e hits. Nada mais merecedor do que Marília ganhar o título de mais ouvida e assistida pelo segundo ano consecutivo. 2020 foi um ano em que todos precisaram da força presente na voz da Marília e de muita música para seguir adiante”, destaca.



Momento família

Apesar de todos os contratempos, Marília aproveitou o período em casa para curtir a família e o filho, Léo, que completou um ano de idade no último dia 16. “Esse é um lado da quarentena que para mim foi muito mágico: poder ficar com o meu filho 24 horas por dia e perceber cada mudança do dia a dia”, se derrete.



Vida fitness

Muito ativa nas redes sociais, Marília também usa o Instagram e o Twitter para comentar seu processo com a mudança de hábitos alimentares e de exercícios. O resultado é visível externamente, e a cantora garante que a mudança também foi interna: “Desde antes da gravidez que já tinha entrado em um processo de emagrecimento e com os resultados que tive, me tornei uma pessoa muito mais disposta, mais saudável mesmo. Esse estilo de vida eu pretendo manter”.



Planos e desejos

Fim de ano é a época em que planejamos como serão os 365 dias que virão pela frente. Com uma turnê incompleta, Marília já tem em mente o que pretende fazer em 2021, se possível. “(Tenho) Muitos (planos)! Seguir com o projeto ‘Todos os Cantos’, tentar concluir as capitais que ainda faltam e retomar com força total o projeto ‘Patroas’, com minhas irmãzinhas Maiara e Maraísa, estamos preparando um show super especial”, confessa.



Além disso, a cantora também abre o coração e diz o que deseja para o próximo ano: “Eu peço a Deus que nos dê muita saúde para que a gente possa colocar em prática todas as lições que aprendemos com esse ano difícil e que a gente consiga realizar todos os planos que tivemos que adiar. Tem muito trabalho pela frente”. E que assim seja!