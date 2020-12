João Mader com a mãe, Malu Mader Reprodução Internet

Publicado 21/12/2020 12:01 | Atualizado 21/12/2020 12:02

Rio - João Mader, filho de Malu Mader e Tony Bellotto, postou no Instagram duas fotos: uma com a mãe e outra com o pai. Os internautas ficaram enlouquecidos tentando decidir com quem o rapaz mais se parece, mas uma coisa foi unanimidade: a beleza é de família.

"Olhos do pai e sobrancelhas da mãe só podia dar nisso", elogiou uma seguidora. "O PIB da beleza brasileira em uma foto", brincou um fã. "Olho do pai, rosto da mãe", disse outra pessoa.

