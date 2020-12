Anitta esconde boy em doc, e fãs apontam o cantor Vitão Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 13:29 | Atualizado 21/12/2020 13:29

A série "Anitta - Made in Honório", da Netflix, continua dando o que falar. É que internautas estão apontando o cantor Vitão, atual de Luísa Sonza, com um possível affair da cantora no passado. Não tá entendendo? A gente explica. Em coletiva de imprensa sobre o documentário, a Poderosa revelou que preferiu esconder o rostos de seus peguetes nos períodos de gravação com emojis para evitar polêmicas.

Mesmo escondendo a identidade do rapaz, os fãs apostaram e especulam que a pessoa por de trás do rosto de gatinho é o cantor Vitão. Uma das provas seria o moletom usado pelo rapaz, com um tom mais próximo do bege e as cabelos longos e encaracolados. O mesmo rapaz aparece deitado e Anitta se aproxima dele.

Vitão e Anitta Divulgação/Bruno Trindade

Ela e Vitão lançaram "Complicado" este ano, com videoclipe sensual entre os dois. Outro "boy" da cantora que os fãs juram ter descoberto é o ex-"De Férias com o Ex", Caio Cabral.