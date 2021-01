Gabi Martins e Tierry reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 10:46 | Atualizado 02/01/2021 13:28

Rio - Gabi Martins e Tierry continuam dando o que falar . Assumidos há menos de uma semana e após rumores de traição, o mais novo casal da sofrência confessou ao Instagram de fofoca Gossip do Dia que já fez até uma tatuagem de casal.

Os dois têm ‘O2’ tatuado atrás da orelha. O símbolo, que representa o elemento químico oxigênio, faz referência à música homônima da dupla sertaneja Matheus e Kauan.

Veja a letra da música ‘Meu Oxigênio’:

Nem todas as verdades

Vão te convencer

Palavras de mentira

A gente passa a borracha

E elas logo se apagam

Nenhum adjetivo

Vai te descrever

Nem frases copiadas

E nem cartas rabiscadas

Pois elas logo se rasgam

Mas meu amor não

Mas meu amor não

Você é meu oxigênio

Minha sina

Meu destino

A metade do caminho

Que falta para eu caminhar

Você é o meu melhor momento

Meu barulho, meu silencio

Você é o meu melhor lugar

É o meu melhor lugar

Nenhum adjetivo

Vai te descrever

Nem frases copiadas

E nem cartas rabiscadas

Pois elas logo se rasgam

Mas meu amor não

Mas meu amor não

Você é meu oxigênio

Minha sina

Meu destino

A metade do caminho

Que falta para eu caminhar

Você é o meu melhor momento

Meu barulho, meu silencio

Você é o meu melhor lugar

É o meu melhor lugar

Você é o meu melhor momento

Meu barulho, meu silencio

Você é o meu melhor lugar

É o meu melhor lugar

