Linda (Rosamaria Murtinho) em A Dona do Pedaço Divulgação

Por iG

Publicado 03/01/2021 19:43 | Atualizado 03/01/2021 19:44

A atriz Rosamaria Murtinho está recebendo críticas nas redes por causa de um post que fez, pedindo para fosse divulgado mais os recuperados da Covid-19 do que os mortos.



A publicação de Rosamaria diz, em caixa alta: "Parem de falar no número de mortos, falem no número de recuperados, nós idosos iríamos agradecer".



Uma das primeiras a comentar foi a cantora Preta Gil: “Querida e amada amiga eu entendo sua aflição, mas infelizmente muitos não respeitam as regras sabendo que o número de mortos só aumenta todos os dias imagina se só divulgam os curados?? Eu nem sei o que a acontece!!! A situação é grave e triste mesmo, mas vamos vencê-la”, escreveu.



Outros internautas concordaram com a cantora, criticando Rosamaria. Um seguidor escreveu: "Discordo absolutamente de você! Pois se falando no absurdo número de mortos o governo e muitas pessoas não tem comprometimento, imagine não falando!".