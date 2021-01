Por iG

Publicado 04/01/2021 17:50

Dani Noce, que ficou famosa por produzir conteúdos sobre confeitaria em seu canal no Youtube, foi parar entre os assuntos mais comentados desta segunda-feira na internet. Isso porque a blogueira e coach, que hoje não faz mais vídeos de receitas doces, comparou a comida com drogas como o cigarro e a cocaína.



Em seus stories no Instagram, Noce recebeu uma mensagem de um seguidor, que pedia dicas para parar de fumar. "Eu já falei aqui, a comida é socialmente aceita. O cigarro não é aceito, a bebida não é aceita, drogas não são aceitas. A comida é socialmente aceita, então é muito mais difícil você parar, sempre vai ter uma mãe, uma tia, um amigo falando 'come mais um pouquinho'", disse.

A Dani Noce fala que a comida, diferente de drogas, cigarro ou álcool, é um VÍCIO SOCIALMENTE ACEITO



Imagina ser sem noção a este ponto



Com quase 1 milhão de seguidores pic.twitter.com/ViAH5oIZcH — Rafaela (@rafavnt) January 4, 2021

Dani ainda foi além e respondeu àqueles que dizem que restrição pode gerar ainda mais compulsão alimentar. "Então vou deixar na mesa de um drogado cocaína, é sério isso? Vício é vício, quando a pessoa é alcoólatra, quando a pessoa é drogada, quando tem compulsão alimentar. É um vício que precisa ser tratado e precisa ser restrito. Você não deixa drogas para um drogado, não deixa álcool para um alcoólatra, você não deixa doces para uma pessoa que tem compulsão alimentar!", explicou a coach, que disse também que tenta se distrair com outras coisas, ou mesmo comer outros alimentos, quando a vontade do doce vem.Os vídeos gravados por Dani Noce logo começaram a repercutir nas redes sociais. No Twitter, onde o nome dela esteve entre os assuntos mais comentados, muitos internautas disseram que ela estaria demonizando a comida sem embasamento -- já que ela não tem formação em nutrição. "A Dani Noce nem imagina a cagada que fez hoje. Foi um desabafo totalmente equivocado: comparou comida com droga, fez terrorismo alimentar e se a intenção dela era alertar sobre transtornos alimentares, planos por água abaixo: gerou gatilho em muita gente", escreveu uma.