Giulia Be Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 14:50 | Atualizado 07/01/2021 14:50

Rio - A cantora Giulia Be divulgou, nesta quinta-feira, através de seu canal no Youtube, o vídeo da versão acústica de sua música "Plan B". O clipe traz Giulia em um ambiente de casa, sentada no chão, com seu microfone. A música faz parte da versão deluxe do EP "Solta", que contém sete novas faixas e já é um sucesso em todo o Brasil.