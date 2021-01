Ana Maria Braga Reprodução

Por iG

Publicado 07/01/2021 18:31 | Atualizado 07/01/2021 18:32

O "Mais Você" começou um pouco diferente na manhã desta quinta-feira (7). Ana Maria Braga abriu o programa na praia de Maresias, no litoral de São Paulo, de onde está comandando a atração essa semana, diretamente de sua casa que custa R$ 14 milhões . A apresentadora estava com o pé na areia hoje e sem máscara, mas reclamou de pessoas fazendo o mesmo.



fotogaleria

Publicidade

"Algumas pessoas ainda não acreditaram nesse negócio de coronavírus. Tem muita gente perto, sem máscara porque ninguém aguenta ficar com máscara nesse calor, mas não é justificativa. Então não vem na praia", reclamou Ana Maria durante o programa. Depois, ela saiu da areia e voltou para o jardim de sua casa, que é de frente para o mar.



Nas redes sociais, muitas pessoas se incomodaram com a apresentadora criticando pessoas sem máscara na praia, mas fazendo a mesma coisa. Alguns usuários do Twitter apontaram que ela estava sendo hipócrita e outros disseram que ela nem deveria estar na praia para o programa.