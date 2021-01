Nego do Borel Reprodução

Por iG

Publicado 16/01/2021 09:00 | Atualizado 16/01/2021 12:26

Nego do Borel fez uma nova publicação, nesta sexta-feira, em seu perfil no Instagram. Na postagem, o cantor adotou um discurso religioso para dizer que falhou com Duda Reis.

fotogaleria



"Te amo, toma minha vida em suas mãos! Eu sei que o Senhor sabe de tudo! Sou pecador, todos nós somos dignos de pena. Que nesta noite o senhor possa visitar o coração de cada um aqui", escreveu o artista. "Te amo, toma minha vida em suas mãos! Eu sei que o Senhor sabe de tudo! Sou pecador, todos nós somos dignos de pena. Que nesta noite o senhor possa visitar o coração de cada um aqui", escreveu o artista.

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nego do Borel (@negodoborel)



No feed de comentários, no entanto, seguidores criticaram Nego do Borel. "Como a Duda tinha avisado, ele ia recorrer para a religião. Nada de novo", afirmou um. "Bonito discurso. Pena que a casa caiu", disse outro. "Vacilou, não coloque Deus no meio da história", pediu um terceiro.

No feed de comentários, no entanto, seguidores criticaram Nego do Borel. "Como a Duda tinha avisado, ele ia recorrer para a religião. Nada de novo", afirmou um. "Bonito discurso. Pena que a casa caiu", disse outro. "Vacilou, não coloque Deus no meio da história", pediu um terceiro.

A ex falou

Publicidade

Swellen Sauer, ex-namorada e ex-assessora de Nego do Borel, relatou, nas redes sociais, que sofreu agressões do cantor, além de ter passado por situações constrangedoras.

"Passei por situações constrangedoras! Uma vez ele deu um soco na minha costela dentro de uma boate na Barra da Tijuca, onde eu tinha ido para uma gravação do clipe do Mc Tikão, que eu também assessorava", escreveu em um texto já apagado das redes sociais.

Publicidade

Se defendeu

Também na sexta-feira, pelos Stories, o cantor se defendeu das acusações da ex-noiva Duda Reis. As declarações foram dadas horas depois da Polícia Civil apreender uma réplica de fuzil em sua casa.

Publicidade

A apreensão da arma falsa foi feita pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), após Duda dizer que o ex-noivo tinha um fuzil em casa. "A polícia veio aqui, levou um fuzil que estava aqui. Fui acusado que tinha uma arma dentro de casa, sendo que era uma arma de air soft, e ela sabia disso, mas está tudo bem, tudo na mão de deus", disse.

Nego aproveitou para se defender das acusações de Duda, sem citar especificamente qual delas. Desde que os dois se separaram, no fim do ano passado, a atriz vem alegando que o cantor não é quem o público conhece. Na última quinta-feira, ela disse à polícia de São Paulo que foi dopada com remédios e estuprada por ele durante uma viagem do então casal para Portugal, em 2018.

Publicidade

"Em breve vocês saberão da verdade, tá na mão da Justiça, na mão do juiz, na mão da polícia. Vocês marquem o dia de hoje, eu vou poder mostrar, provar toda a verdade para vocês. A gente está juntando tudo, pegando tudo, está muito dentro da lei, muito correto", garantiu Nego.

Além do suposto estupro, Duda também vem acusando o cantor de tê-la traído, a agredido e transmitido HPV, uma doença sexualmente transmissível, para ela. Ele aproveitou os vídeos desta sexta para também se defender de outras acusações.

Publicidade

"Estou sendo acusado de estar envolvido com o tráfico. Eu já falei aqui, eu conheço traficante, polícia, milícia, bandido, eu conheço tudo quanto é tipo de gente, sendo que isso não quer dizer que eu faça as mesmas coisas que eles fazem", afirmou.

Duda Reis conseguiu, nesta sexta-feira, uma medida protetiva contra o cantor. Depois que a atriz procurou a polícia, Nego também fez um boletim de ocorrência contra ela por crimes contra a honra.

Publicidade

Procurada pelo DIA, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (1ª DDM) registrou na quinta-feira uma denúncia de Duda de como lesão corporal, violência doméstica, estupro de vulnerável, ameaça e injúria contra o cantor. O caso foi encaminhado para a 2ª DDM.

"A equipe da unidade instaurou inquérito policial para investigar e esclarecer todos os fatos", a secretaria acrescentou, em nota.

Sobre a ocorrência aberta por Nego do Borel, a Polícia Civil do Rio informou que ela foi registrada na delegacia do Recreio que "todos os envolvidos serão ouvidos na unidade policial". "Outras diligências estão sendo realizadas para esclarecer o caso", acrescentou.

Publicidade

O outro lado

Izabella Borges, advogada de Duda Reis, atualizou seu perfil no Instagram, na quinta-feira, para falar sobre o caso. Em vídeos, Izabella afirma receber inúmeros pedidos para dar detalhes sobre o andamento da ocorrência. "Quero chamar a atenção para um ponto. Não vou passar detalhes do caso por um motivo. É o momento de olhar para a vítima. A gente precisa preservar a identidade física e mental da Duda", afirmou.

Publicidade

"Disponibilizamos o nosso dia para cuidar da Duda. Olhamos nos olhos dela, acolhemos e conversamos com a família. A vítima pode ficar traumatizada neste momento de denúncia", completou, reforçando que a decisão judicial será aguardada para que seja comunicado um novo posicionamento.



Izabella Borges está trabalhando junto com a ex-BBB Gizelly Bicalho, que se ofereceu para ajudar Duda Reis neste processo.

Publicidade

Em defesa da filha

André Bosco, pai da influenciadora Lisa Barcelos, usou as redes sociais, na sexta-feira, para defender a filha dos ataques que ela vem sofrendo desde o vazamento do áudio em que ela descreve detalhes do caso que teve com o Nego do Borel quando ele ainda era noivo da Duda Reis.

Publicidade

"Sou pai daquela que vocês, fãs, da mídia, sites de fofoca, de canais de intriga, que estão massacrando, julgando, detonando, a minha filha. Ela não pôde me atender. Imaginem o estado emocional, psicossomático, depressivo que se encontra uma menina que fez 18 anos no dia 10 de dezembro. Até dia 10 ela tinha 17 anos, uma adolescente. Está saindo agora da fase de adolescente. Imagina como está a cabeça dessa menina. Ela não conseguia falar comigo", revela o pai de Lisa.