Pelas redes sociais, Padre Fábio de Melo se pronunciou sobre a falta de oxigênio em hospitais de Manaus. No Instagram, o religioso publicou uma mensagem, relembrando os momentos de tensão que viveu com a mãe, Ana Maria, quando ele viu a mãe sofrendo por asfixia.

"Um dia presenciei minha mãe sendo asfixiada pelo líquido que tinha no pulmão. De minha casa até o hospital foram 35 minutos. É uma das piores lembranças que tenho. A asfixia de quem a gente ama nos asfixia também.", escreveu em uma publicação.

Em seguida, Fábio de Melo se solidarizou com os profissionais de saúde. "Desde ontem, quando soube do que está acontecendo com as pessoas em Manaus, revivi o momento em que minha mãe quase morreu nos meus braços. Uma tristeza sem fim tomou conta de mim. Recobremos os cuidados. A doença continua entre nós e pode ser cruel com alguns. Minha solidariedade aos profissionais de saúde que estão enfrentando a crueldade de ver alguém morrer, sem poder ajudar", finalizou.

