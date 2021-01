Duque de Hastins e Daphne Bridgerton fotos Divulgação / Netlfix

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 16:18

Rio - As cenas de sexo da série "Bridgerton", produzida pela Netflix, foram parar em sites pornográficos, causando revolta no elenco. Segundo o jornal "The Sun", a plataforma de streaming estaria "trabalhando incansavelmente para caçar as cenas pirateadas".



"As cenas de sexo de Bridgerton aparecendo ao lado de alguns dos materiais mais obscenos que a web tem a oferecer geraram horror e raiva. Tem sido particularmente angustiante para Phoebe [Dynevor] e Regé-Jean [Page], dois jovens atores que assinaram o papel das suas vidas e não consentiram em serem explorados dessa forma", revelou uma fonte ao jornal.



"Qualquer um que pensar em tentar isso [compartilhar as cenas] terá toda a força do maior serviço de streaming do mundo contra eles", concluiu a fonte, que também informou que a Netflix "trabalhando incansavelmente para caçar as cenas pirateadas".