Por O Dia

Publicado 18/01/2021 17:06

Rio - A ex-atriz pornô Mia Khalifa, de 27 anos, doou para instituições de caridade US$ 116 mil, cerca de 837 mil reais, do que arrecadou em uma plataforma de conteúdo adulto. A libanesa mantém uma página no OnlyFans, onde divulga vídeos e fotos sensuais com exclusividade para quem paga.



“Gostaria de agradecer a todos que me apoiam no OnlyFans desde setembro”, escreveu Khalifa. A mensagem foi noticiada pelo jornal "Daily Star". “Vocês me ajudaram a doar mais de US$ 160 mil para caridade e organizações que significam muito para mim. Estou muito grata à plataforma e às mulheres incríveis, fortes e determinadas que conheci pela internet por causa dela. Vocês me ensinaram muito e me ajudaram a crescer como pessoa de forma que jamais poderei agradecer o suficiente”, completou.



Afastada da indústria pornográfica, Mia usa as redes sociais para expor casos de abuso e desrespeito a leis trabalhistas em filmes adultos. "Esses 11 vídeos vão me assombrar até eu morrer, e eu não quero que outra garota passe por isso - porque ninguém deveria", disse ao lamentar a carreira como atriz.