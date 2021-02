Laerte Coutinho Divulgação/Canal Brasil

Por iG

Publicado 02/02/2021 19:51 | Atualizado 02/02/2021 19:56

Laerte Coutinho , de 69 anos, atualizou seu perfil no Twitter para falar sobre sua alta hospitalar. A cartunista ficou internada na UTI por conta da Covid-19.

"O impulso é dizer" 'sarei', 'escapei', mas a 1ª pessoa não dá conta. Contei com gente querida e apoio firme desde o começo - sem isso não estaria de volta aqui. Gente que batalhou por um sistema de saúde eficiente, gente que povoa e dá movimento a esse sistema, gente que se lembrou de mim, se preocupou, rezou, fez desenhos, emanou vibrações e comemorou as melhoras.", escreveu a cartunista, que publicou uma charge para acompanhar o texto.

"Fico muito, muito grata e comprometida com essa força toda. A doença é difícil e perigosa, estamos ainda no meio da luta. Essa solidariedade e cuidado é nossa principal forma de vencer", completou.

Laerte Coutinho ficou internada no Instituto do Coração entre 21 e 31 de janeiro, tendo passagem pela UTI. À época, a cartunista anunciou que estava com Covid-19 e recebeu uma gama de mensagens de apoio.

Durante a passagem pelo hospital, ela ficou sob os cuidados médicos da equipe comandada por Carlos Carvalho.



