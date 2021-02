Ana Paula Tabalipa posa de biquíni e recebe elogios Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 11:39 | Atualizado 03/02/2021 11:44

Rio - Ana Paula Tabalipa, de 42 anos, mostrou toda sua beleza no Instagram, na manhã desta quarta-feira, ao posar de biquíni. Na imagem, a atriz aparece meditando. "Ore, peça, reze, medite, agradeça, energize-se", escreveu a musa na legenda da foto.

fotogaleria

Publicidade

Os amigos e fãs ficaram impressionados com a boa forma da atriz. "Que deusa", disse Susana Werner. "Eita. Assim mata a gente com tanta belezura", disse Carla Marins. "Mãe, você está perfeita", disse Mia Tabalipa, filha de Ana Paula.

Ana Paula Tabalipa é mãe de quatro filhos: Lui, de 20 anos, que é fruto do relacionamento com o baterista João Viana, filho do cantor Djavan; Pedro, de 17, e Tom, de 16, frutos do relacionamento com o artista plástico Philippe Gebara; e Mia, de 5, com o ortopedista Marco Lages.