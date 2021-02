O irmão do rapper Uzzy Marcus, Raymond Michael Webber Divulgação

Publicado 03/02/2021 15:14

Rio - O irmão do rapper Uzzy Marcus, Raymond Michael Webber, de 29 anos, está detido na prisão de Solano, na Califórnia, Estados Unidos, após uma live em que aparece segurando armas em meio aos corpos de duas mulheres mortas. As informações são da revista "People".



Segundo a revista, Raymond foi preso logo depois do fim da transmissão, por conta das denúncias de vizinhos que assistiam à live na madrugada do último domingo. A imprensa local informa que ele resistiu à prisão e tentou fugir se escondendo em um móvel do apartamento, mas foi preso após uma equipe da SWAT negociar a rendição.