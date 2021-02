Elza Soares Reprodução

Publicado 05/02/2021 20:08 | Atualizado 05/02/2021 20:47

Elza Soares tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus nesta sexta-feira, em Copacabana, Zona Sul. Nas redes sociais, a cantora, de 90 anos, publicou uma foto segurando uma bandeira do Brasil e falou sobre o momento.

"Vacinada. Com o coração cheio de esperanças, o braço pronto para receber a vacina em prevenção ao Coronavírus, a bandeira do meu Brasil nas mãos, o pensamento em cada brasileiro que ainda aguarda sua vez chegar e sem furar a fila da vacinação. Precisamos imunizar toda a nossa população. Nossa gente merece ter o mesmo direito a vida, que qualquer um de nós. Estou aqui pra comemorar esse feito da ciência, que menos de um ano depois do decreto de pandemia pela OMS, nos presenteia com a vacina para uma doença antes desconhecida, desafiadora e que ceifou a vida de tanta gente. A ciência venceu o medo, o negacionismo e a desinformação", começou a artista.



Elza também fez um agradecimento aos profissionais de saúde. "Quero registrar o meu MUITO OBRIGADA aos cientistas, aos profissionais da saúde, aos servidores públicos que trabalharam nessa conquista, a todes que colaboraram para o desenvolvimento e produção das vacinas disponíveis, a @anvisaoficial, as instituições que são nossos tesouros, o @butantanoficial e a @oficialfiocruz e com todo respeito, peço licença para um agradecimento particular ao @opedroloureiro e a @a.vanessasoares por batalharem muito, incansavelmente para que eu pudesse agora comemorar que estou vacinada e principalmente por terem cuidado com tanto esmero para que eu atravessasse todo esse longo período sem me contaminar. Não foi fácil, gente. Não foi nada fácil, eu sei e por isso, meus respeitos aos dois, que garantiram as condições para que eu continuasse produzindo e trabalhando muito, como trabalhei em 2020 todo".



"Vou carregar pra sempre comigo essa foto maaaara, feita pela @denisericardo do momento em que uma seringa cheia de esperança rompeu a pele do meu braço e fez correr vida em meu sangue, pelas mãos abençoadas de um profissional da saúde", finalizou.

