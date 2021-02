Por iG

Publicado 10/02/2021 17:10 | Atualizado 10/02/2021 17:31

Silvio Santos foi vacinado contra a Covid-19 na tarde desta quarta-feira. Com 90 anos, o dono do SBT foi um dos primeiros grupo a poder receber o imunizante.

fotogaleria

Rebeca Abravanel, uma das filhas do apresentador, postou a imagem do pai logo após ser vacinado no Instagram e comemorou. "Vacinado! Agradecendo muito a Deus por esse momento!", escreveu ela na legenda.