Publicado 11/02/2021 14:58 | Atualizado 11/02/2021 15:22

Izabella Rios, irmã de Rodolffo, o sertanejo que está confinado no "BBB 21", usou seu Instagram nessa quinta-feira para falar sobre os últimos acontecimentos na festa de ontem à noite. Na festa do líder, Arthur, que aconteceu ontem, Karol Conká demonstrou interesse em se aproximar de Rodolffo e disse que tem interesse nele.



"Gente, primeira, bom dia! Segundo, acordei com meu telefone aqui bombardeado de mensagens dizendo que Conká vai para cima de Rodolffo. Não vou deixar não, gente, não vou deixar! Isso aí nós não vamos aceitar, até então ela tá ali 'bronhando' a mente dele, nós estamos aqui calados, agora ir pra cima dele não", falou Izabella em vídeo.



"Venho aqui convocar vocês para uma corrente de oração de imediato! Nós não vamos aceitar isso não! O Caio vive falando lá dentro que não pode nem olhar pra uma mulher que a Waléria entra lá com os dois pés, pois eu também entro, não tem Boninho que me segure, vai não, gente, fiquem tranquilos", acrescentou a irmã do cantor, indo na onda da mãe do último eliminado Arcrebiano, que também ficou com Karol Conká.