Por iG

Publicado 12/02/2021 15:28 | Atualizado 12/02/2021 15:29

Marina Ruy Barbosa, de 25 anos, confirmou que em breve voltará à TV. O projeto ainda é mantido em sigilo, entretanto, a atriz já demonstra animação para a nova empreitada.

"Já me preparando para novos desafios. Super animada", afirmou Marina Ruy Barbosa à Quem. A atriz está longe da TV desde o fim da novela "O Sétimo Guardião", que acabou em maio de 2019.

Desde então Marina decicou-se a trabalhos publicitários, férias e, por fim, ao isolamento social - consequência da pandemia do novo coronavírus (Sars-coV-2).

Vale que ressaltar que a carreira de Marina volta a engrenar após a atriz anunciar o divórcio com o piloto Xandinho Negrão. O casamento terminou sob rumores de farpas entre a ruiva e a família do atleta. Apesar do rompimento, ela mantém várias fotos com o ex nas redes sociais.