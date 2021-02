Aulas remotas da rede municipal voltam nesta segunda-feira Imagem/Internet

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 07:59 | Atualizado 08/02/2021 14:06

Rio - O início do ano letivo 2021 na rede munuipal começou, nesta segunda-feira, a partir de aulas remotas pela TV Escola. O ensino presencial está previsto para voltar no dia 24 e o retorno é facultativo. A Prefeitura do Rio apresentou o plano de volta às aulas da rede municipal de ensino, que conta com 1.543 unidades escolares . O plano estabelece medidas de prevenção, monitoramento e contingência de casos do coronavírus.

As aulas presenciais estão divididas em fases. Na primeira fase, voltam parcialmente alunos da pré-escola, 1º e 2º ano. Na segunda, voltam parcialmente alunos de creches, 3º ao 6º ano e 9º ano. Na terceira e última etapa, mais alunos de creches e 6º ano, alunos do 8º ano, PEJA e Classes Especiais.

Para evitar aglomeração, a quantidade de alunos nas unidades estará condicionada às condições epidemiológicas de cada região administrativa da cidade. Se a situação estiver moderada (bandeira amarela), as unidades escolares poderão receber 75% de seus alunos. Se estiver alta (bandeira laranja), 50% de sua capacidade. E se estiver muito alta (bandeira vermelha), 30% da capacidade.

As atividades na rede estadual do Rio também retornaram nesta segunda. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, o mês de fevereiro será de acolhimento nas escolas, com "aplicação de diagnósticos socioemocional" e entrega de materiais didáticos para os estudantes.

Limpeza nas escolas



As unidades de ensino receberão ações de limpeza e desinfecção, segundo as recomendações da Anvisa, e o chão das unidades terão marcações para facilitar o distanciamento necessário. As janelas e portas ficarão abertas para facilitar a ventilação, e atividades ao ar livre terão prioridade.



As mesas dos professores ficarão, no mínimo, distantes 2 metros da dos estudantes. Entre os alunos, a distância das carteiras será de 1,5 metro.



Além disso, os alunos não poderão compartilhar objetos pessoais, como livros e canetas. Os parquinhos das unidades serão usados apenas por crianças de até 10 anos, que deverão manter a distância de 1,5 metro umas das outras.



As bibliotecas estarão liberadas, desde que respeitando o distanciamento e garantindo que os funcionários higienizem as mãos com álcool em gel 70% antes e depois de manusear o acervo.



O protocolo sanitário que será usado nas escolas municipais tem o aval do Comitê Especial de Enfrentamento à covid-19 da prefeitura do Rio, grupo formado por especialistas em Saúde, pesquisadores e acadêmicos.

Monitoramento de casos

A rede de Educação do Rio contará com o aplicativo Alerta Covid-19, que irá reunir notificações de pessoas da comunidade escolar contaminadas pela doença. Será feito ainda um acompanhamento integrado dos registros com encaminhamento para a SMS e determinação de isolamento.



Além disso, a volta às aulas conta com um plano de contingência, que reúne cinco diretrizes: afastamento de quem contrair covid-19, isolar estudantes que tiverem contato com pessoas contaminadas (quem estiver indo às aulas presencialmente passará automaticamente para o ensino remoto, isolar professor contaminado (se for possível substituir o professor, as aulas continuarão presenciais), isolar uma turma se for registrado mais de um caso no intervalo de 14 dias, e se mais de um caso surgir, no intervalo de 14 dias, em turmas diferentes da mesma escola, o comitê local, SMS e SME poderão decidir pelo fechamento da unidade.

Rede estadual



O ano letivo da rede estadual do Rio começam nesta segunda-feira e segundo a pasta, ao longo do mês de fevereiro, as escolas estarão acolhendo os alunos em grupos e em horários pré-agendados para a realização de uma "avaliação socioemocional". O diagnóstico tem o objetivo de entender como está o aluno, sua motivação e expectativas, após quase um ano fora da sala de aula. Durante a ida dos estudantes às unidades, também serão entregues o plano de estudo do semestre e o material pedagógico impresso.



"O mês de fevereiro será de preparação pedagógica e de acolhimento da comunidade escolar. É um momento importante, especialmente para os alunos, já que a maior parte deles passou quase um ano afastado e precisa reestabelecer o vínculo com os professores, diretores e colegas. Tudo será feito com muita segurança. Nossas unidades estão com os protocolos sanitários implementados e as unidades farão o agendamento dos grupos de alunos para evitar qualquer aglomeração" explica o secretário de Estado de Educação, Comte Bittencourt.



Os kits alimentação também serão entregues por agendamento direto com as unidades.



A partir do dia 1º de março começam as aulas na rede estadual no modelo híbrido (remoto e presencial, com turmas em sala de aula em dias alternados) ou somente remoto, dependendo das orientações do Comitê Científico e das autoridades de saúde.

Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, o secretário de Educação, Comte Bittencourt, falou que o retorno é uma responsabilidade de todos e ressaltou que o afastamento dos alunos brasileiros, por conta da pandemia, é o mais longo do mundo.

"Temos que lembrar que os estudantes estão afastados da escola brasileira há mais de 300 dias, é o mais longo afastamento escolar durante esse período pandêmico no mundo, então é uma responsabilidade dividida por todos nós. As 1.200 escolas da rede estadual estão preparadas nos seus protocolos desde o final de outubro. Eu lembro que tentamos um retorno dos alunos de terminalidade no ano passado e abrimos 600 escolas, e o funcionamento foi com controle sanitários e protocolos todos cumpridos", falou.

Bittencourt informou que o estado estudo que haja um horário alternativo de transporte na Região Metropolitana para evitar maiores aglomerações nos transportes coletivos. "Nós estamos resolvendo, no caso da rede estadual na Região Metropolitana, a partir de março horário alternativo de transporte. A escola vai funcionar de 10h às 15h da tarde justamente para não permitir que nossos alunos e nossos profissionais peguem o transporte coletivo no horário de pico. Todos os profissionais que se autodeclarem em comorbidades estão afastados, são 18 mil professores que se autodeclararam nesse grupo e ficarão em trabalho remoto", informou.

"Fevereiro é um mês de acolhimento, esses meninos estão afastados há mais de 300 anos. Então a avaliação socioemocional, que será marcada, é para que a escola se prepare para esse 'novo normal' da escola. Então, eu diria que a rede estadual está 100% preparada, com os protocolos do comitê cientifico e tomando todos os cuidados", afirmou.