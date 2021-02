Secretário Municipal de Educação faz coletiva de imprensa sobre o retorno presencial das aulas municipais no Rio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por Luísa Bertola*

Publicado 17/02/2021 12:26

Rio - O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, anunciou, na manhã desta quarta-feira, que das 1543 unidades escolares, 38 estão "elegíveis" (confira a lista abaixo) para o início das aulas presenciais da rede municipal, previstas para começar na próxima quarta-feira (24). Nesta primeira fase, retornarão os alunos da pré-escola, 1º e 2º ano do ensino fundamental. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, há uma estimativa de 7.730 alunos incluídos na Fase 1 dessas unidades.

"Na próxima quarta-feira, dia 24, teremos 38 unidades escolares retomando com o ensino presencial nesta primeira fase, que tem pré-escola, 1º e 2º ano do fundamental. São 38 unidades bastante distribuídas pela cidade. Cada regional tem pelo menos duas escolas que voltarão na próxima quarta", informou o secretário.

Ferreirinha informou que diante do formulário enviado aos responsáveis dos alunos da rede municipal, foram obtidas 4.401 respostas. Dessas respostas, 82% desejam o retorno presencial e 18% preferiram manter os alunos somente no remoto. O secretário reforçou que o turno do retorno presencial será reduzido e terá 3 horas. Haverá complementação com ensino remoto, que poderá ser feito através da TV, pelo canal 'Rioeduca pela TV', pelo aplicativo que será lançado semana que vem e através do material impresso disponibilizado pela secretaria para os alunos que não têm acesso ao digital.



Na coletiva, o secretário também informou o calendário proposto pela pasta. A partir de amanhã (18), a secretaria irá começar a distribuição dos kits escolares, uniformes, materiais didáticos e cartão alimentação. Ferreirinha ressaltou que os responsáveis não devem ir às unidades escolares enquanto a escola não entrar em contato e agendar uma data. "A escola agendará a data para recebimento dos kits escolares, uniforme, respeitando o escalonamento para que se possa evitar qualquer tipo de aglomeração".

Na próxima terça (23), a prefeitura irá lançar o aplicativo 'Rioeduca em casa', que será uma forma digital do ensino remoto. No dia 24 as aulas presenciais retornarão nas unidades elegíveis na Fase 1 e no dia 25 serão anunciadas novas escolas para o retorno presencial. Segundo Ferreirinha, toda quinta-feira também será anunciado quais são as unidades escolares que poderão voltar com o ensino presencial. Após o anúncio na quinta-feira, a escola reabrirá a partir da quarta-feira da semana seguinte.



Fluxo de fases para o retorno presencial

O secretário também apresentou um cronograma previsto para o retorno presencial dos anos escolares, segundo ele, o planejamento é feito de forma integrada com a Saúde e com o comitê científico. "Estamos estruturando nosso retorno presencial, gradual, seguro, feito com todo zelo e com toda seriedade do nosso lado [Secretaria Municipal de Educação] e de forma integrada com a Saúde e com o nosso comitê científico. Sempre em contato com as nossas regionais e as direções de cada uma das escolas para que isso possa ser feito levando em consideração o contexto de cada unidade escolar", falou.

A previsão é que no dia 17 de março comece a Fase 2 e alunos do 3º ao 5º ano do ensino fundamental, do 6º e 9º ano do ensino fundamental II e creches para estudantes de 2 anos ou mais, que são filhos de profissionais da educação e da saúde, voltem às aulas presenciais. A Fase 3 está prevista para 31 de março, com o ensino presencial para todos. "Lembrando que só começam nessas datas as escolas que estão elegíveis", ressaltou Ferreirinha.

Segundo ele, nos dias 3 e 10 de março serão anunciadas outras escolas que poderão ser reabertas. "Nós não vamos pular etapas, as escolas precisam estar aptas, no que diz respeito o protocolo sanitário, ao restabelecimento de serviço e as condições adequadas. A ideia é abrir todas as escolas o quanto antes, dentro das condições que cada escola tem. Nós temos uma urgência, mas não se reflete em irresponsabilidade. É uma questão de responsabilidade, que a gente possa fazer um retorno seguro nesse momento tão desafiador. O ensino presencial só retoma nessas escolas".

Lista de escolas 'elegíveis' para o retorno presencial:

1. Escola Municipal Professor Lauro Travassos, em Bangu

2. Escola Municipal Golda Meir, na Barra da Tijuca

3. Escola Municipal Marechal Esperidião Rosas, no Caju

4. Escola Municipal Miguel de Larreinaga, em Campo Grande

5. Escola Municipal Comunidade Jardim Pedregoso, em Campo Grande

6. Escola Municipal Educandário Romão de Mattos Duarte, no Catete

7. Escola Municipal Vital Brasil, no Catete

8. CIEP João Batista dos Santos, na Cidade de Deus

9. Escola Municipal Albert Sabin, no Colégio

10. Escola Municipal Professor Afonso Várzea, no Complexo do Alemão

11. Escola Municipal São João Batista, no Cordovil

12. Escola Municipal Alberto Nepomuceno, no Cosmos

13. Escola Municipal Professor Escragnolle Dória, em Costa Barros

14. Escola Municipal José Eduardo de Macedo Soares, no Engenho Novo

15. Escola Municipal Medeiros e Albuquerque, no Engenho Novo

16. Escola Municipal Anita Garibaldi, no Galeão

17. Escola Municipal Mário Pena da Rocha, em Guadalupe

18. Escola Municipal Temistocles Dalmácio Pereira, em Irajá

19. Escola Municipal Lincoln Bicalho Roque, em Jacarepaguá

20. Escola Municipal Presidente Gronchi, em Jardim América

21. Escola Municipal Padre José de Anchieta, em Jardim Carioca

22. Escola Municipal Mozart Lago, na Pavuna

23. Escola Municipal Rostham Pedro de Farias, na Pavuna

24. Escola Municipal Maurice Maeterlinck, na Pavuna

25. Escola Municipal Rivadávia Manoel Pinto, na Pavuna

26. Escola Municipal Suíça, na Penha

27. Escola Municipal Walt Disney, em Ramos

28. Escola Municipal Clóvis Beviláquia, em Ramos

29. Escola Municipal Mém de Sá, no Rio Comprido

30. Escola Municipal Pereira Passos, no Rio Comprido

31. Escola Municipal Frei Cassiano, no Rio Comprido

32. Escola Municipal Professor Dione de Freitas Felisberto de Carvalho, em Santa Cruz

33. Escola Municipal Humberto de Campos, em São Francisco Xavier

34. Escola Municipal Santa Francisca Xavier Cabrini, em Senador Camará

35. Escola Municipal Fernando Maximiliano, em Senador Camará

36. Escola Municipal Raul Francisco Ryff, em Senador Camará

37. Escola Municipal Bombeiro Geraldo Dias, na Tijuca

38. Escola Municipal Mário Faccini, na Tijuca

*Estagiária sob supervisão de Beatriz Perez