Vitão aproveitou a chegada do Carnaval para fazer uma homenagem à Alcione, com um cover do clássico 'Não Deixe o Samba Morrer'. O cantor compartilhou o vídeo nesta sexta-feira, nas redes sociais, mas parece que os internautas não gostaram muito da releitura do rapaz.



Na gravação, Vitão aparece tocando guitarra, entoando os versos da canção, em meio à um local arborizado. No entanto, diversos comentários como "deixou o samba morrer" surgiram através do Twitter, colocando o nome do cantor entrou nos assuntos mais comentados neste sábado. Irritado, o artista se posicionou contra os haters.



"Vocês não se preocupam com a saúde psicológica e emocional de ninguém. Vocês não sabem porr* nenhuma de música brasileira, vocês precisam de terapia, de remédio, de sexo e estudo. Gente que só faz peso na terra. Graças a Deus eu não sou tão burro para acreditar na verdade de vocês", postou Vitão.



Vendo a repercussão negativa do cover, Luísa Sonza, saiu em defesa do namorado no Twitter. "Vocês só vão parar quando sentirem na pele o que é ser julgado, machucado e odiado por pessoas que supõem saber quem você é baseadas em inverdades. Estamos num momento em que estamos julgando tanto um opressor e esquecemos que muitos se prestam pro mesmo papel aqui fora", declarou a artista.