Marcela Mc Gowan e Luiza Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 14:56

A ex-BBB Marcela Mc Gowan aproveitou o Valentine's Day, o Dia dos Namorados comemorado em alguns lugares do mundo, neste domingo, para compartilhar cliques românticos com a namorada, a sertaneja Luiza, da dupla com Maurílio.



"My valentine", escreveu Marcela. Luiza não deixou passar em branco e aproveitou também para se declarar no clique em que as duas aparecem com um gatinho de estimação. "Eu amo nós 3, amo tudo na gente! Minhas coisas", comentou a cantora.