Camilla de Lucas e Gil Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 17:16

É o amor! Gilberto revelou para Camilla de Lucas que está apaixonado por Lucas Penteado. A revelação foi feita na madrugada deste domingo durante a festa Amsterdam do "Big Brother Brasil 21", da Globo. Vale lembrar que os dois trocaram beijos quentíssimos na semana passada.



"Amiga, me lasquei. Estou apaixonado pelo Lucas", afirmou o brother. "E ele nem está aqui, imagina se estivesse", continuou ele, aos risos. Tempo depois, o brother afirmou que está com medo de que Lucas não o queira fora do confinamento. "Tu acha que ele vai me dar um pé na bunda?", perguntou o doutorando em Economia. "Aí Gil, eu não sei", respondeu Camilla.



Gil continua: "Lá fora eu tenho medo dele não me querer", disse Gil. Na sequência, a sister questiona se ele pretende mandar mensagem para Lucas após sair do confinamento, e Gilberto disse que sim.