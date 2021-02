Graciele Lacerda e Zezé di Camargo Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 19:27

Zezé Di Camargo surgiu com duas novidades nas redes sociais. Para provar seu amor pela noiva, Graciele Lacerda, ele tatuou o nome dela no braço. Além disso, o cantor também fez uma tatuagem com o rosto do pai, Francisco, que morreu em novembro do ano passado.

No Instagram, ele mostrou os resultados das homenagens: "Já estava no coração e agora está na pele".







Já na foto da tatuagem do pai, o cantor escreveu: "Quinze dias depois que perdi meu pai, fiz essa tatuagem em homenagem a ele. Estava preparando para fazer uma grande homenagem, no momento certo. Mas pra calar a boca dos insatisfeitos, resolvi postar hoje. Está aí meu velho Chico perpetuado no meu coração, na minha mente e na minha pele. Te amo meu pai!!".