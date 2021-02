Viviane Araújo Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 16:32

Rainha de Bateria do Salgueiro, Viviane Araújo aproveitou o tempo livre no feriado de Carnaval para passear com o noivo, Guilherme Militão. A atriz, que vive fazendo declarações públicas ao amado, compartilhou um clique curtindo a terça-feira, no Instagram, combinando a estampa do seu biquíni com a bermuda do rapaz.



"Meu sol", derreteu-se ela na legenda. A artista e o jogador estão curtindo alguns dias de descanso em Praia De Castelhanos, na Ilha de Boipeba, na Bahia. Além do registro, Vivi aparece belíssima deitada na areia em outra foto. Uma verdadeira sereia!