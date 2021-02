Lucas Rangel e elenco de "Flops" Divulgação/ Daniel Chiacos

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 18:54

Lucas Rangel, um dos maiores sucessos das redes sociais, retorna à produção cinematográfica ao lado dos amigos: Danielle Diniz, Matheus Borges e Ana Luiza Andrade no longa “Flops - Agentes Nada Secretos”.



O filme foi lançado em dezembro de 2020, para compra ou aluguel, nas plataformas Now, Vivo Play, Sky Play, Apple TV/iTunes, Google Play e YouTube. E, chegou, hoje à Netflix.



Desta vez, os protagonistas vão incorporar espiões que precisam desvendar o sumiço misterioso de Matheus, e nessa caminhada Lucas, Fu e Dani conhecerão um esquema sinistro envolvendo animais indefesos. Com ajuda de uma espiã, eles farão de tudo para expor uma empresa pra lá de corrupta.



Quase um spin-off, o novo filme foi uma evolução, em termos de produção, comparado a sequência da série, originalmente produzida e lançada gratuitamente no YouTube, “Flops – Uma Comédia Musical".