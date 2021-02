Wagner Moura Reprodução / Facebook

26/02/2021

Wagner Moura será protagonista da série "Shining Girls", segundo o site "Deadline". O projeto é baseado nos livros de Lauren Beukes e será produzida por Leonardo DiCaprio.

Na série, Wagner será Dan, um jornalista investigativo. Além dele, Elisabeth Moss também está no elenco. A série será exibida com exclusividade na Apple TV+.

Recentemente, a Netflix confirmou a participação do ator no filme "The Gray Man" , produção com direção dos irmãos Russo. O anúncio foi dado pelo serviço de streaming nas redes sociais.

"Fiz um teste aqui e percebi que meu coração aguenta um filme com Wagner Moura, Ryan Gosling, Chris Evans, Jessica Henwick e Ana de Armas no elenco. Sim, meu corpo está pronto para o meu novo filme dos irmãos Russo, 'The Gray Man'", diz a publicação da Netflix no Twitter.