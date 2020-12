MC Mirella Mari Araujo / Divulgação

Por Isabelle Rosa

Publicado 06/12/2020 07:00

Décima eliminada de 'A Fazenda 12', da Record, MC Mirella não passou despercebida no reality rural. A funkeira dançou, brincou, bebeu e foi protagonista de vários barracos. Segundo ela, foram essas brigas que a impediram de levar o prêmio de R$1,5 milhão para a casa. "Sem dúvidas, isso me prejudicou", avalia.

Ela, inclusive, revela do que mais se arrepende durante sua participação no programa: "Da forma como eu briguei com a Raissa (Barbosa). Deveria ter falado de uma maneira não tão agressiva. Porém, na hora da raiva, falamos coisas e temos atitudes que não pensamos no que pode acarretar", destaca.

Cotada como favorita no início do jogo, MC Mirella começou a ser criticada pelos internautas após se unir ao grupo 'Bico Preto', formado por Biel, Juliano e Victória. Ela confessa que foi um erro ter se juntado com o trio e acredita que isso refletiu em sua eliminação. "Sim, eu devia ter ficado na minha como eu fazia desde o começo. Isso sem dúvidas também ajudou na minha eliminação".

Amiga de longa data de Biel e ex-namorada do cantor (eles viveram affair em 2018), a funkeira conta como enxerga a participação dele no jogo. "Eu sempre tive mais contato com a irmã e com a mãe do Gabriel. Pra mim ele é um dos mais jogadores que está lá dentro".

De fora da sede, a cantora ainda conta como está enxergando o jogo aqui de fora. "Muita gente agindo com falsidade, forçando uma coisa que não é. Indo pelas beiradas pra primeira oportunidade que tem dar o bote", opina.

E sobre quem ganha 'A Fazenda 12?'? MC Mirella não titubeia: "Acho que a Jojo é a grande favorita ao prêmio, por ser bem verdadeira e autêntica".

MC 18%



MC Mirella foi apelidada de MC 18%, após participar de uma disputada roça entre Luíza Ambiel e Mateus Carrieri. É que ao voltar para sede, ela acreditou que foi a mais votada pelo público para permanecer na atração. No entanto, isso não aconteceu, já que teve 18,62% do total dos votos, contra 70,37%. Luiza acabou eliminada com 11,01%. Mas se engana que a funkeira se entristeceu com o apelido de MC 18%. "Eu não. Já fui chamada de coisa pior. Eu to usando esse apelido aí meu favor", se gabou.

Amizades

Durante sua participação em A Fazenda, MC Mirella fez amigos e 'inimigos'. Porém, aqui fora, ela diz estar disposta a ter amizade com todos os peões. "Aqui não tem a pressão do jogo, nem um milhão de reais pra interferir em nada. E eu estarei aberta a conversa com quem quiser conversar comigo", acredita.

Saldo positivo

A morena sai do programa com mais de 19,5 milhões de seguidores no Instagram, alguns haters e com um apelido de MC 18%. No entanto, a cantora comenta que seu saldo foi positivo. "Por incrível que pareça (recebo) muitas mensagens positivas, muitas pessoas mandam mensagens dizendo que não queria que eu tivesse saído ou que eu deveria voltar", confessa.

Novidades

Após sua participação no reality, a funkeira fala sobre seus planos futuros. "Agora vou focar na minha carreira. Tem muito trabalho pela frente, músicas, campanhas, dar continuidade na minha marca. Então se preparem que vem bastante novidades", avisa.



Namorando

Ao ser questionada sobre seu relacionamento com Dynho, MC Mirella preferiu não se pronunciar. No entanto, ela anunciou nas redes sociais, na noite de quinta-feira, que foi pedida em namoro novamente pelo cantor. Os dois até trocaram alianças.