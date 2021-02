Por Juliana Pimenta

Publicado 23/02/2021 07:00

Rio - Nascida em Nilópolis e criada em Nova Iguaçu, Isabella Santoni viu sua vida mudar ao se tornar uma das protagonistas de 'Malhação - Sonhos', que reprisa atualmente na Globo. Quase sete anos após sua estreia, Bella usufrui da fama gerada a partir do trabalho, que também lhe deu reconhecimento nacional. Ao fazer uma retrospectiva, a atriz conta que conseguiu realizar os seus maiores sonhos, mas também os da sua família.

fotogaleria

"Comecei a trabalhar como atriz, pude vir morar perto do mar, que era algo que eu queria, abri minha marca, comprei minha casa, comprei meu carro e viajei. Quando eu entrei em 'Malhação' eu não conhecia nenhum país, hoje acho que conheço mais de 13 países. A 'Malhação' me proporcionou muita coisa e me abriu muitas portas. Eu consegui realizar desde sonhos pequenos até coisas que eu nem imaginava, tanto para mim quanto para a minha família", conta Bella, que pôde até realizar, inclusive, um desejo mais do que especial."Ah, e minha avó conheceu o Roberto Carlos! Era o sonho dela. Se eu não tivesse entrado em 'Malhação', ela nunca teria ido. Então são muito sonhos. E tenho muita coisa ainda para realizar", projeta a atriz de 25 anos.Além de toda essa realização, Isabella destaca que a novela marcou também um momento crucial em sua trajetória profissional. "Foi um acontecimento e um divisor de águas na minha vida. Tudo mudou completamente. Eu já estava estudando há um tempo e demorei a realizar esse sonho. Nessa 'Malhação' já era a quarta vez que eu fazia o teste", revela a atriz, que demonstra gratidão aos colegas mais experientes que a acompanharam no trabalho."Acredito muito que esse processo de treino e preparação tirava o melhor da gente. É muito gratificante olhar pra trás e ver que você foi bem cuidado. De ver que as pessoas tiravam o seu melhor, de ver que tinha uma confiança muito grande no elenco. A gente se tornou uma família. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso", destaca.Na época em que fizeram o teste para a novela, Isabella e Rafa Vitti - seu par romântico em 'Malhação' - estudavam no mesmo lugar e acabaram sabendo do resultado ao mesmo tempo. "A gente estava fazendo uma prova de interpretação na faculdade, o telefone tocou e a gente recebeu a notícia juntos. A gente foi no McDonalds depois, o Rafa estava vestido de palhaço, todo maquiado... Na hora a gente pensava: 'O que vai acontecer com a nossa vida?'. Mas a gente nem tinha noção do que ia rolar", revela Isabella, que ainda fala sobre o sucesso do casal 'Perina'."Eu acho que quando criaram esse casal, que é um ícone, eles já sabiam que ia dar certo. Até porque é inspirado em Shakespeare. Eles são opostos complementares. E também tem muito essa coisa de ‘menino’, acho que a maioria tem essa memória da escola, de ficar brincando com a pessoa que gosta, aquela implicância de primeiro amor… E eu acho que isso conecta uma memória emotiva em todo mundo. E justamente por parecer que não ia dar certo é que deu tão certo. E foi uma loucura! Eu presenciei coisas de fãs do casal que eu me assusto até hoje. É uma torcida muito grande. E eles continuam torcendo. É uma delícia reviver e relembrar", destaca.E, além do aprendizado técnico sobre a carreira de atriz, Bella conta que também pôde absorver a resiliência de sua personagem. Para a jovem, é possível fazer um paralelo sobre a personalidade da lutadora e a reinvenção de parte da população brasileira durante a pandemia. "Todo mundo pergunta o que a Karina me ensinou e foi isso: ela me ensinou a não desistir, a correr atrás dos meus objetivos, a me superar. E eu acho que esse ano muita gente se superou. As pessoas tiveram que se reinventar, não houve escolha. Então essa mensagem é muito importante esse ano, que reflete o que a gente passou e está passando", declara.