Dra Laryssa Berti

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 09:17 | Atualizado 25/02/2021 09:45

Rio - Corrigir assimetrias, promover contornos mais definidos, acabar com as rugas ao redor da boca, suavizar olheiras, aumentar os lábios: essas são algumas das vantagens do preenchimento. A técnica é feita com ácido hialurônico, uma substância natural do organismo, que atua na regeneração e hidratação tecidual ao estimular a formação do colágeno e elastina. As dentistas Danielle Moura e Laryssa Berti explicam mais sobre a prática comum entre as celebridades.

É normal confundir preenchimento com toxina botulínica (botox). O botox tem como principal função a diminuição da contração do músculo, o que evita a formação de novas rugas já existentes ou não. Já o preenchedor, devolve volume facial que começa a se perder a partir dos 24 anos ou acentua formas que o seu rosto já tem, como: os lábios.

O procedimento não necessita preparo específico e o preenchimento não tem grandes contraindicações. Segundo a Dr Danielle Moura, é fundamental procurar um bom profissional. "Resultados desastrosos acontecem quando utilizam substâncias não reabsorvíveis pelo corpo, como o PMMA (polimetilmetacrilato). É preciso ter senso estético para um resultado harmonioso", conta Danielle.

Já para a Dr Laryssa Berti, o preenchimento é uma técnica eficiente e segura, sua duração varia de oito a 24 meses. "A durabilidade depende de cada organismo, há pessoas que absorvem mais rápido tendo a necessidade de realizar o procedimento em menor tempo, outras chegam a durar quase dois anos", afirma Laryssa.