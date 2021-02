Kerline passou apenas oito dias no ’BBB 21’, mas não passou despercebida Globo/João Cotta

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 21/02/2021 07:00

Rio - Kerline Cardoso, de 28 anos, passou apenas oito dias no "Big Brother Brasil", mas não passou despercebida. A modelo cearense bombou nas redes sociais com os inúmeros memes que surgiram de seus momentos na casa mais vigiada do Brasil. A sensibilidade e a expressividade foram suas marcas registradas na atração. "Eu não sabia que eu era desse jeito! Me descobri uma pessoa altamente sensível lá dentro. Eu amei os memes porque não foram memes ruins, e sim de emoção. E eu sou essa pessoa que tem muitas caras e bocas, tenho os meus trejeitos. Uma hora estou triste e cinco minutos depois estou rindo da minha própria tristeza", garante.

Eliminada com 83,50% dos votos no primeiro paredão, contra Rodolffo e Sarah, Kerline não lamenta ter sido a primeira a deixar o programa e diz respeitar os rumos da competição. "Sou uma pessoa que gosta de ouvir as outras, de trocar ideias. Que pena que foi muito rápido e não tive tantos dias lá. Mas foi incrível enquanto durou", afirma a modelo, que avalia o que pode ter levado à sua eliminação.

"Eu caí no paredão errado, na hora errada, com as pessoas erradas, que na verdade são duas pessoas muito queridas. Isso foi bem difícil. O Rodolffo é um querido, a Sarah também. Tive momentos maravilhosos com ambos dentro da casa, eram pessoas leves, que me traziam tranquilidade, paz, diversão", completa.

Polêmica com Lucas Penteado

Logo nos primeiros dias do programa, Kerline se viu em meio a uma grande confusão. Ao ser questionada por Lucas Penteado sobre com quem ela gostaria de se envolver romanticamente, Kerline respondeu que gostaria de "ficar com o cupido". Lucas entendeu que a modelo estava interessada nele e, quando viu que não era bem assim, ficou muito chateado. A modelo, no entanto, não se arrepende da declaração.

"Eu não agi em nenhum momento com má fé com ninguém. Fui muito sincera, honesta com meus sentimentos e respeitei muito os limites das outras pessoas. Por isso eu não vejo as minhas atitudes com arrependimento. Acho que foi um processo de autoconhecimento que eu vou levar para a vida".

Convivência com estranhos

Viver com completos desconhecidos não é fácil, mas Kerline acredita que algumas atitudes são imprescindíveis para a convivência. "Algo que eu já tinha na minha vida, mas se reforçou lá dentro foi ser humana, ter empatia e respeito com o próximo para viver melhor em comunidade. Porque, queira ou não, ali é uma comunidade, uma família, mesmo sendo um programa com jogadores. Acho que para viver bem é necessário, no mínimo, ter respeito, entender o limite de cada um. Isso é muito importante", reflete Kerline, que também acredita que a pandemia de coronavírus pode ter tornado tudo mais intenso.

"A gente está em uma pandemia. No BBB, estávamos nos acostumando aos poucos a voltar a viver em comunidade, os nervos estavam muito à flor da pele. Por isso rolaram uns surtos, eu mesma tive vários que eu jamais imaginei que teria. Minha percepção de jogo, agora que eu saí, é de que, se cada um respeitasse pelo menos um pouquinho mais o espaço do outro, esse jogo teria um outro desfecho. Talvez um desfecho mais bonito. Seria um jogo mais limpo, um jogo jogado mesmo".

Torcida

Agora que deixou a competição, Kerline tem seus favoritos ao prêmio de R$ 1,5 milhão. "Eu torço muito pelo Gilberto, quero muito que ele ganhe. Mas acho que o Caio também tem chances. Eu gosto muito dele, é meu amigo, meu irmãozinho. O Caio tem uma visão muito inocente e humana das coisas. O Gil acho que pode se desesperar em alguns momentos, como já aconteceu, e isso prejudicá-lo. Mas é o único fato que pode tirá-lo do prêmio", analisa.

Planos para o futuro

Quando entrou no "BBB 21", Kerline já trabalhava como modelo e influenciadora digital. Ela tinha cerca de 56 mil seguidores no Instagram e, agora, após a exposição, já conta com mais de 960 mil. Por isso, Kerline pretende continuar trabalhando com as redes sociais.

"Eu sou muito workaholic, quero trabalhar horrores (risos). O BBB veio para me dar a certeza de que a minha família é tudo, então quero muito batalhar para dar o melhor para eles e poder crescer profissionalmente. Eu estou com uma visão bem aberta sobre isso. Sou modelo, trabalho com redes sociais, mas quero que as coisas sejam dinâmicas, abrir portas para outros tipos de narrativa. Estou de peito e coração abertos para trilhar uma nova história".