Mike Tyson AFP

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 18:32

Rio - Mike Tyson, de 54 anos, não ficou satisfeito com o anúncio da série "Iron Mike", focada em contar sobre sua vida pessoal e profissional. O ex-boxeador usou as redes sociais para falar sobre a produção e propor um boicote à série.



“Esse anúncio na esteira das disparidades sociais em nosso país é um excelente exemplo de como a ganância corporativa do Hulu levou a essa apropriação indébita da história de vida de Tyson. Fazer o anúncio durante o Mês da História Negra apenas confirma a preocupação do Hulu com dólares em detrimento ao respeito pela história dos direitos dos negros”, disse Mike.