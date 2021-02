Cantora Gabi lança versão acústica de música criada para embalar os corações das pessoas se afastaram na pandemia Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 17:45 | Atualizado 26/02/2021 17:51

Rio - "Prece" é uma canção que a cantora Gabi escreveu na pandemia para acalentar os corações dos casais que, por conta do Coronavírus, tiveram que se afastar. A música cantada por ela, em parceria com a banda Fuze, já é um sucesso no Spotify e agora, ganha uma versão acústica, intimista e que conversa muito bem com o mood sensível da obra.



"Esta é uma música sobre a pandemia, feita na pandemia. Esperávamos que nesse momento a pandemia já tivesse solucionada, mas, infelizmente, ainda temos que separar nossos abraços e esperar um pouco mais para nos reunirmos com quem amamos. Então, Prece serve mesmo como uma oração pra amenizar a saudade e pedir que o tempo passe um pouco mais rápido pra gente sair logo desse período estranho que temos vivido", conta Gabi.