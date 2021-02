MC Kevin reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 17:28

Rio - Mc Kevin e Livinho trocaram farpas nas redes sociais. O desentendimento começou após Kevin fazer uma live no Instagram em que pede para Livinho pare de segui-lo, além de afirmar que pediu para gravar com o funkeiro, mas foi ignorado.



“Livinho, você está me seguindo, para de me seguir, mano. Vai escrever suas músicas, tocar seu piano, suas flautas, vai tocar berimbau e me esquece. Agora é fácil vir atrás de mim, quantas vezes eu pedi para gravar uma música com você? Agora você quer minha atenção?”, questionou Kevin.



O Mc ainda disse que só vai dar atenção a quem esteve com ele em momentos difíceis. “Vou dar atenção para o MC PH que venceu droga comigo, passou sufoco comigo e viu que a favela venceu”, explicou. “Foram sete anos de carreira que o cara nunca gravou comigo, senti na alma. Agora o cara está vindo falar comigo e estou sentindo na alma que o mundo dá volta”, completou.