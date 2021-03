Xamã, Sagitário Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 16:55 | Atualizado 04/03/2021 17:00

O sucesso de Xamã está alinhado com os astros! No dia em que a Lua entra em Sagitário, um dos maiores rappers do país lança nesta quinta-feira, ao meio-dia, o clipe de "Sagitário", a faixa solo mais escutada de "Zodíaco". Juntas, as faixas do álbum somam mais de 50 milhões de streamings.



Aproveitando o gancho, o diretor explorou o lado festivo e desapegado dos sagitarianos para criar um clipe lindo e ambientado num imaginário rolé de carnaval no Rio de Janeiro.